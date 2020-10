Foto-Duell Smartphone gegen Kompaktkamera: Sony Xperia 1 II versus Sony RX100 VII Smartphone-Kameras können viel – echtes Fotografie-Gefühl ersetzen sie nicht. Sony will das mit dem Xperia 1 II ändern, doch schießt das Smartphone auch bessere Fotos als die Kompaktkamera Sony RX100 VII? Von Sophia Zimmermann

Das Smartphone ist für viele Hobbyfotografen längst zur Immer-dabei-Kamera geworden. Kein Wunder: Mit einem Fingertipp ist der Schnappschuss im Kasten – mit oft brauchbaren Ergebnissen. Nur das Fotografie-Gefühl bleibt auf der Strecke. Das will Sony mit dem Xperia 1 II ändern und stattet es dafür unter anderem mit einer neuen Photo-Pro-App aus. Sie erinnert stark an das Menü von Sonys Digitalkameras und zeichnet auch Raw-Daten auf. Wir haben den manuellen Modus des 1000-Euro-­Smartphones mit der ähnlich teuren Top-­Kompakten von Sony verglichen, der RX100 VII – einem äußerst kompakten Allrounder mit festem Objektiv. Den regulären Test des Xperia 1 II lesen Sie in c’t 18/2020 auf Seite 80.

Während die Hersteller ihre Smartphones mit immer größeren Sensoren ausstatten, können sie stufenlose optische Zooms nicht bieten. Da ist die Kompaktkamera mit ausgewachsener Optik im Vorteil. Ihr Objektiv deckt einen Kleinbild-­äquivalenten Brennweitenbereich von 24 bis 200 Millimetern (ƒ/2 – ƒ/4,5) ab und bietet damit einen 8-fachen optischen Zoom. Die Kamera arbeitet mit einem Typ-1-Zoll-Sensor und einer Auflösung von 20 Megapixeln.