Riesentafeln Stift-Tablets Samsung Galaxy S7+ mit 12,4- und S7 mit 11-Zoll-Display Je mehr Displayfläche, desto besser kommen Filme, Zeichnungen und Fotos zur Geltung – das gilt natürlich auch für Samsungs neue Stift-Tablets. Doch wie geschickt Android die Fläche nutzt und wie sich gerade das S7+ im Vergleich zu Notebooks oder dem ähnlich großen iPad Pro 12 schlägt, ist eine andere Frage. Von Jörg Wirtgen

Für die 2020er-Generation seiner Top-­Tablets traut sich Samsung endlich wieder a­n 12 Zoll Diagonale heran, zuletzt war das 2014 mit dem NotePro 12.2 der Fall (siehe c’t 11/2014, S. 114). Dass das S7+ trotz in jeder Hinsicht besserer Leistungswerte fast 200 Gramm weniger wiegt und einen dünneren Rahmen hat als das sechs Jahre alte Gerät – geschenkt. Schon interessanter: Die Mobilfunk-Version des S7+ nutzt 5G, und die Tastaturhülle hat gegenüber dem Vorgänger Tab S6 eine gelungene Überarbeitung erfahren.

Das S7+ wirkt dank seines schmalen Rands und flachen Gehäuses modern. Es ist 6 Millimeter dick, aus der planen Rückseite lugt nur ein kleiner Kamerabuckel hervor. Der mitgelieferte Stift haftet wie beim Vorgänger magnetisch an einer Fläche neben der Kamera. Für den Transport in der Wohnung hält er sicher genug, in Taschen fällt er schnell ab.