Kreativ frei malen Einstieg in die Malsoftware Krita Das freie Malprogramm Krita kann in vielen Bereichen mit ­etablierten Größen wie Painter und SAI mithalten. Mit ein paar Wegweisern finden sich auch Einsteiger schnell zurecht. Von Gerald Himmelein

Seit sich die Open-Source-Anwendung Krita von einer Bildbearbeitungssoftware in Richtung kreative Malerei umorientiert hat, holt sie schrittweise zu etablierten Größen wie Painter und Paint Tool SAI auf. In der Open-Source-Welt hat Krita längst seinen eigenen Platz an der Seite der Bildbearbeitungssoftware Gimp und dem Vektorgrafikprogramm Inkscape gefunden.

Da Krita intern SVG-Vektoren verarbeitet, lassen sich viele Vektorformen verlustfrei zwischen Inkscape und Krita hin- und herkopieren. Neben Text und geometrischen Formen bietet Krita auch ein Freihandwerkzeug, das sowohl Druck als auch Neigung von Grafiktablett-Stiften auswerten kann.