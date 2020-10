Illustration: Albert Hulm Eine Aufgabe fürs Leben Von Daniel Schlegel

Über ihr wölbte sich die azurne Kuppel – an den Rändern ausgebleicht, im Zentrum geschwärzt, als läge das Universum blank. Darunter ein zu Sand kristallisiertes Meer, das bis an den Horizont reichte. Die Dünen flüsterten dunkel, Myriaden Sandkörner rannen herab, spülten übereinander wie Perlen aus Silizium. In der Ferne flimmerte die Luft und erschuf spiegelnde Pfützen. Es roch abgestanden. Und vertraut.

Mit einem weiteren Atemzug zerstob die Illusion.