Bild: Andreas Martini

Extrasicher funken

WPA3 schützt das WLAN, nicht nur an Fritzboxen

Einer der großen Fortschritte in FritzOS 7.20 ist die verbesserte WLAN-Verschlüsselung WPA3. Sie stopft nicht nur die in WPA2 in den letzten Jahren entdeckten Lücken, sondern bringt auch nützliche neue Funktionen mit. WPA3 klappt auch schon mit ­vielen Geräten.

Von Dr. Alfred Arnold und Ernst Ahlers