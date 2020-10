Stabiles ­Eigenheim Gehäuse-Baukastensystem für Raspberry Pi Für den Raspberry Pi gibt es Gehäuse wie Sand am Meer. Das Komponentensystem „MakeHaus“ von MakeProAudio sticht jedoch aus der Masse heraus, da sich damit um den Mini-Rechner herum einfach Mischpulte und Controller für alle möglichen Zwecke bauen lassen. Von Nico Jurran

Wer bislang einen Raspberry Pi in der Musikproduktion einsetzen wollte, nutzte oft fertige Mischpulte und Ähnliches, die er via USB mit dem Mini-Rechner verband. Die nordrhein-westfälische Firma MakeProAudio (MPA) bietet als Alternative ein Baukastensystem rund um Gehäuse für den Raspberry Pi an, in die man vorgefertigte Module mit beleuchteten Tastern und ähnlichem Zubehör integrieren kann. So hat man alles in einem Gerät und spart sich Kabelsalat.

Nutzen lassen sich die Controller Marke Eigenbau aber nicht nur im Pro-­Audio-Bereich, sondern etwa auch zur Steuerung von AV-Installationen und im Smart Home.