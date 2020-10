Stiller ­Klappenkasten Lüfterloser Mini-PC-Barebone Der ultrakompakte und spar­same Barebone DS10U7 mit ­flottem Core-i7-CPU kann ­lautlos und ohne bewegliche Teile arbeiten. Für einige ­Details hat Hersteller Shuttle praktische ­Lösungen in petto – aber nicht für alle. Von Carsten Spille

Mini-PCs wie der Shuttle DS10U7 arbeiten häufig mit Notebooktechnik, um kompakte Abmessungen mit hoher Leistung zu vereinen, sind aber auf externe Stromversorgung angewiesen und haben weder Bildschirm noch integrierte Eingabegeräte. Anders als bei Notebooks gibt es bei den stationären Minis einige Optionen für den Einsatz in staubiger Umgebung und die Möglichkeit, in kompletter Stille zu arbeiten, was etwa im Tonstudio interessant ist.

Der mit 849 Euro eher teure DS10U7 ist ein Barebone, bei dem der Nutzer noch für Arbeitsspeicher und eine Festplatte oder SSD sowie ein Betriebssystem sorgen muss. Ubuntu Desktop 20.04 LTS fehlte ab Werk der WLAN-Treiber, den wir erst als „zusätzlichen Treiber“ unter „Anwendungen & Aktualisierungen“ herunterladen mussten. Die Messungen führten wir unter Windows 10 64 Bit 2004 mit 2 × 32 GByte DDR4-RAM und einer Samsung SSD 970 Pro durch. Die Einbauplätze für RAM und Datenträger sind durch zwei mit je einer Schraube gesicherte Klappen zugänglich, die bei unserem Testmuster leider etwas Spiel hatten und daher klapprig saßen.