Audio-Zentrale Das Audio-Interface ioStation 24C von Presonus bringt einen praktischen Motor-Fader und Steuertasten mit, die das Musik­machen mit der Software Studio One vereinfachen.

Die ioStation 24c ist eine Kombination aus dem Faderport-Controller und dem Audio-Interface Studio 24c von Presonus. Gegenüber dem Kauf der Einzelgeräte sparen Musiker ein paar Euro sowie etwas Platz auf dem Schreibtisch. Mit dabei ist die Artist-Version der Digital Audio Workstation (DAW) Studio One 5, die wir in c’t 17/2020, S. 88 getestet haben und die einzeln knapp hundert Euro kostet. Sie glänzt mit einem großen Funktionsumfang und übersichtlicher Bedienung, sodass Einsteiger alles Nötige zur Musikproduktion am Rechner erhalten. Über das MCU- und HUI-Protokoll lassen sich auch andere DAWs ansteuern.

Prunkstück des Controllers ist ein zehn Zentimeter langer Motor-Fader. Mit ihm wählen Sie die Lautstärke einzelner Spuren, die Sie mit zwei Pfeiltasten wechseln. Obwohl die aufgedruckte Skala im Test um bis zu zwei Dezibel von der in der Software abwich, klappten mit etwas Fingerspitzengefühl auf 0,1 dB genaue Einstellungen. Ein gerasteter blauer Endlosregler steuert unter anderem das Panorama und die Master-Lautstärke.