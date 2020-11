Wi-Fi-Leuchten Smartes Lichtsystem ohne Gateway Philips’ Lichtsystem Hue braucht extra Hardware, die zwischen den ZigBee-Lichtern und dem Heimnetz vermittelt. Bei der Konkurrenz von Wiz funktioniert alles direkt über Wi-Fi. Von Sven Hansen

Das französische Unternehmen Wiz bietet schon seit geraumer Zeit vernetzte Leuchtmittel an, die nach dem WLAN-Standard im 2,4-GHz-Band funken. Nun startet der Vertrieb in Deutschland. Wiz wurde vom Licht-Spezialisten Signify aufgekauft, der auch die neue Heimat des Hue-Systems nach dessen Ausgliederung aus dem Philips-Konzern ist. Die Systeme von Wiz und Hue gehören also zum selben Gestüt, tragen allerdings vollkommen unterschiedliche Gene.

Das Sortiment an Retrofit-Leuchtmitteln ist umfassend: Wiz hat Lampen für die Fassungstypen E27, E14 und GU10 in fast allen Variationen im Angebot: Warmweiß fest, kombinierte Warm-/Kaltweißlampen, RGB-Lampen und diverse Filamentlampen im Retrolook. Als Zubehör gibt es eine schaltbare Steckdose, einen Bewegungsmelder und eine Fernbedienung. Bewegungsmelder und Fernbedienung hatten wir im Test – zusammen mit drei E27-Leuchtmitteln.