Kompakte Ryzen-Power Huawei MateBook 14 (2020) mit starkem Ryzen-Achtkerner und 3:2-Touchscreen Huawei gibt dem überarbeiteten MateBook 14 einen enorm leistungsstarken Ryzen-4000-Chip mit, der viele Intel-Prozessoren übertrumpft. Annehmlichkeiten wie der 3:2-Touchscreen bleiben erhalten. Von Florian Müssig

Das MateBook 14 ist auch in der nun vorgestellten Neuauflage ein kompaktes 14-Zoll-Notebook mit einem Bildschirm im arbeitsfreundlichen 3:2-Format geblieben. Das technische Innenleben wurde allerdings gehörig aufgebohrt: Kamen in der Notebook-Serie bislang die für flache 14-Zoll-Notebooks üblichen U-Prozessoren der 15-Watt-Klasse zum Einsatz, steckt jetzt eine viel stärkere H-CPU im Gerät.

Huawei betreibt den Prozessor zwar nicht mit den bei H-CPUs typischen 45 Watt Thermal Design Power (TDP), sondern mit 40 Watt etwas darunter, doch das ist im Alltag unwichtig. Schließlich kommt es bei allen aktuellen Notebooks im Endeffekt darauf an, wie gut das Kühlsystem die anfallende Abwärme bei anhaltender Rechenlast abführt – was sich 1:1 in der Performance widerspiegelt. Beim MateBook gibt es diesbezüglich keinen Grund zu klagen: Der Ryzen 7 4800H erzielt in etwa die Performance des Achtkern-­Gegenstücks Intel Core i7-10875H.