Dieses Böhnchen gibt ein Tönchen In-Ear-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds Live mit Geräuschunterdrückung Samsungs neue Kopfhörer haben eine lange Akkulaufzeit und einen guten Klang. Die ungewöhnliche Form bringt jedoch nicht nur Vorteile mit sich. Von Steffen Herget

Samsungs neue Bluetooth-Kopfhörer Galaxy Buds Live haben die Form von Bohnen. Sie bestehen aus hartem Kunststoff und passen sich damit nicht so nahtlos an den Gehörgang an wie Kopfhörer mit Silikonaufsätzen. Das bedeutet auch: Wie andere Hartplastik-In-Ears, etwa die Airpods von Apple, passen die Galaxy Buds Live nicht zu jedem Ohr. Zwar lässt sich am hinteren Teil ein weicher Gummiaufsatz tauschen – Samsung liefert zwei Größen mit. Doch unserer Erfahrung nach macht das keinen großen Unterschied: Wenn die Buds nicht richtig sitzen, dann passen sie nicht und man greift besser zu einem anderen Modell. Wenn sie aber passen, sind sie sehr bequem und im Ohr kaum zu spüren.

Die Passform hat deutliche Auswirkungen auf den Klang. Sitzen die jeweils rund 6 Gramm leichten Buds richtig im Ohr, ist der Sound voll und klar. Sowohl Bässe als auch Höhen sind präzise zu hören. Den Klang passt man mit vorgefertigten Modi in der App an. An unserem Messkopf im c’t-Labor fiel der Bass unrealistisch stark aus, was nicht zum subjektiven Eindruck bei mehreren Testpersonen passte. Ein Grund dafür sind die Klanganpassungen durch die in den Ohrkanal gerichteten Mikrofone. Die Buds halten im Vergleich mit unserem Referenzkopfhörer Sennheiser HD600 bei der Klangmessung gut mit, erst bei sehr hohen Frequenzen fallen sie ab.