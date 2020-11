Power-Kiste E-Auto Hyundai Kona mit Schnellladung und 64-kWh-Akku Fesches Design, dicke Batterie und 480 Kilometer Reichweite: Hyundai schnürt mit seinem ­batterieelektrischen Kona ein attraktives Paket und muss sich auch in Sachen Konnektivität nicht verstecken. Von Sven Hansen

Wer ein E-Auto von Hyundai fahren wollte, brauchte vor allem eines: Geduld. Ein Jahr Lieferzeit und mehr waren für die elektrifizierten Modelle keine Seltenheit. Für viele Kunden war das Abschreckung genug, denn in einem Jahr kann sich in einem derart dynamischen Fahrzeugsegment viel bewegen – wer möchte schon ein „altes Auto“ als Neuwagen vor die Tür gestellt bekommen?

Den Hyundai Kona gibt es auch als Verbrenner, die batterieelektrische Version wird seit März in Noovice/Tschechien produziert, was die Auslieferungszeit auf wenige Monate schrumpfen lässt. Der Einstiegspreis des Stadt-SUV liegt bei rund 35.000 Euro für die 100-kW-Variante mit 40-kWh-Akku. Wir testeten den Kona Elektro in der 150-kW-Variante mit 64-kWh-Batterie. Das Premium-Paket bringt für 6500 Euro die volle Konnek­tivität und alle Assistenzfunktionen ins Fahrzeug, auf dem Preisschild unseres Testwagens stehen so rund 50.000 Euro.