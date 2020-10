Zahlen, Daten, Fakten Elektromobilität Von Michael Link

Derzeit stehen Autos mit Verbrennungs­motor bei den Käufern hoch im Kurs: Die Zahl der insgesamt zugelassenen Autos mit Elektroantrieb nimmt sich mit rund 136.000 Pkws gegenüber der Gesamtzahl von 65,8 Millionen beim Kraftfahrtbundesamt gezählten Autos noch sehr klein aus. Die Neuzulassungen ziehen aber an, dazu trägt auch die staatliche Kaufprämie bei. In Deutschland rangierten zu Jahresbeginn E-Fahrzeuge von VW, Smart und Renault vor Tesla in der Bestandsliste des Kraftfahrtbundesamtes.

Momentan schrecken die hohen Kosten, die überwiegend aufs Konto der Produktion des Antriebes gehen. Für viele Autofahrer sind E-Fahrzeuge erst attraktiv, wenn sie mit einer Ladung weiter kommen als 500 Kilometer und fürs Laden weniger als eine halbe Stunde brauchen. Auch wenn sich die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in zwei Jahren mehr als verdoppelt hat, monieren viele, dass es noch immer zu wenige Lademöglichkeiten gibt. (mil@ct.de)