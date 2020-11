Stirb langsam Hades: Göttersohn auf Abwegen Der Junge ist einfach nicht totzukriegen: Immer wieder macht sich Göttersohn Zagreus aus dem Hades auf, um das Tageslicht zu erblicken. Doch er ist in einem Rogue-like-Rollenspiel gefangen, das ihn bei jedem gescheiterten Versuch ins Totenreich zurückwirft. Von Andreas Müller

Göttersohn Zagreus ist unzufrieden mit seinem Leben zwischen all den Toten und wagt die Flucht ins Reich der Lebenden. Also schnappt er sich ein Schwert und stürzt sich in ein großes Abenteuer. Auf seiner Flucht trifft er auf griechische Helden, garstige Hexer und wutschnaubende Minotaure, bis am Ende eine böse Überraschung auf ihn wartet.

Das Actionspiel Hades von Supergiant Games ist ein typisches Rogue-like, das schon seit Jahren als das erfolgreichste Genre unabhängiger Spielentwickler gilt. Es gibt sie als Strategiespiele, als Jump-&-Runs oder eben als knallharte Actionspiele mit Rollenspieltouch wie Hades. Alle haben eines gemein: Das virtuelle Ableben kommt schneller als man denkt, doch dann fängt das Spiel erst so richtig an. Mit jedem neuen Versuch bleiben ein paar Gegenstände oder Fähigkeiten übrig, die den nächsten „Run“ leichter gestalten.