Notizbook Lenovo ThinkBook Plus mit stiftbedienbarem E-Ink-Zweitbildschirm Das ThinkBook Plus bietet an der Deckelaußenseite einen zusätzlichen monochromen Bildschirm. Er nimmt Eingaben per Stift und Finger entgegen und stellt dank E-Ink-Technik Informationen energieeffizient dar. Von Florian Müssig

Das ThinkBook Plus ist eines der wenigen Notebooks mit zwei Bildschirmen. Es nimmt aber selbst in dieser Nische noch eine Sonderstellung ein: Statt zwei Displays, die man bei aufgeklapptem ­Deckel gleichzeitig zu Gesicht bekommt [1, 2], hat Lenovo das zweite Panel in die Deckelaußenseite integriert. Man kann also immer nur den Hauptbildschirm oder das Zweitdisplay nutzen. Was nach einer Einschränkung klingt, ist aber gar keine – es liegt stattdessen ein anderes Konzept zugrunde.

Wer das ThinkBook Plus aufklappt, kann daran wie an jedem anderen 13,3-­Zoll-Notebook mit mattem Full-HD-IPS-Bildschirm arbeiten: Es gibt keine gewöhnungsbedürftigen Dual-Screen-Spezialitäten wie eine anders platzierte Tastatur oder ein verrutschtes Touchpad – alles befindet sich am gewohnten Platz. Erst wenn man den Deckel zuklappt, kommt ein zusätzlicher Nutzungsmodus hinzu.