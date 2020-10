Fast genauso lang wie breit: SSDs im M.2-Format 2230 bieten bis zu 1 TByte Speicherplatz. Klein und flott Mini-SSDs zum Nach- und Aufrüsten In Notebooks stecken häufig PCIe-SSDs im M.2-Format; das Aufrüsten ist damit ganz einfach. In einige Modelle aber passen nur solche mit maximal 30 Millimeter Platinenlänge hinein. Kioxia packt darauf bis zu 1 TByte Flash-­Speicher. Von Lutz Labs

Viel Platz ist in aktuellen Notebooks nicht. SSDs im 2,5-Zoll-Gehäuse sind aus den Mobilgeräten fast schon verschwunden, zumindest in den kleineren Modellen kommen nur noch gehäuselose SSDs im M.2-Format zum Einsatz – wenn denn überhaupt eine Fassung für eine SSD vorhanden und sie nicht aufgelötet ist.

M.2-SSDs gibt es in verschiedenen Längen. Üblich sind vor allem die 80 Millimeter langen Streifen (M.2-2280), in Servern stecken auch gerne einmal solche mit 110 Millimeter Länge (22110). M.2-SSDs mit 60 und 40 Millimeter Länge sind selten, noch seltener aber sind die mit nur 30 Millimetern Länge, wie sie etwa im Windows-on-ARM-Gerät Surface Pro X stecken. Will man den Speicherplatz in einem solchen Gerät erweitern, ist die Auswahl nicht mehr groß: Nur Kioxia hat ein Modell mit 1 TByte Speicherplatz im Angebot.