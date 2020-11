Vorsicht Kunde Brandschaden OnePlus stiehlt sich aus der Produkthaftung Wer nach einem Brand seines Smartphones vom Hersteller die Zusage bekommt, dass dieser für den Schaden aufkommen wird, darf darauf vertrauen. Bei OnePlus sind solche Zusagen ­offenbar keinen Pfifferling wert. Von Tim Gerber

Ein schriller Alarmton ließ Philipp M. am Samstagmorgen des 24. November 2018 um halb drei Uhr jäh erwachen: Die Matratze neben ihm, auf der er sein Smartphone abgelegt hatte, stand bereits in Flammen. Geistesgegenwärtig schnappte er sich das brennende Smartphone am Ladekabel und beförderte es in die Spüle der Einbauküche seines kleinen Apartments in einem Mainzer Studentenwohnheim. Anschließen löschte er den Schwelbrand seiner Matratze.

Da die Brandmelder des Wohnheims direkt mit der Feuerwehr verbunden sind, löste das in Brand geratene Smartphone OnePlus One auch gleich einen Einsatz nebst Evakuierung des kompletten Wohnheims aus. Weil Philipp M. das Feuer aber noch selbst unter Kontrolle hatte bringen können, gab es für die Profibrandbekämpfer nicht mehr viel zu tun, außer den Vorfall nebst glimpflichem Schaden zu Protokoll zu nehmen. An dem heiß gewordenen Ladekabel hatte Philipp M. sich nur leicht verbrannt und außer ein paar Flecken auf dem Fußboden und der verschmorten Matratze gab es nichts zu beklagen. Natürlich war sein Smartphone unbrauchbar. Hinzu kam noch ein gehöriger Schrecken, von dem sich der Medizinstudent erst einmal erholen musste.