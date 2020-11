Schön zocken für wenig Geld Bauvorschlag für einen günstigen Spielerechner für Full HD Auch mit knappem Budget kann man einen Rechner zusammenstellen, der Spiele in Full HD ­ruckelfrei darstellt. Dabei muss man weder am RAM noch an der SSD sparen – und flüsterleise bleibt das System obendrein. Preispunkt: ab 570 Euro. Von Benjamin Kraft

Für PC-Käufer mit schmalem Geldbeutel ist dieses Jahr ein gutes. Nicht nur, dass die Speicherpreise stetig fallen. Es gibt endlich auch neue Prozessoren und Grafikkarten im Einsteigersegment, die das Spielen in Full HD (1920 × 1080) bei hoher Detailstufe ohne störende Ruck­ler ermöglichen.

Eine dieser Neuerscheinungen ist die Radeon RX 5500 XT aus AMDs erster Navi-­Generation. Sie liefert in etwa die Performance einer RX 590, geht dabei aber deutlich effizienter ans Werk. Mit 8 GByte hat sie mehr Speicherreserven als Nvidias gleich schnelle GeForce GTX 1660 mit 6 GByte. Auf in Hardware beschleunigte Raytracing-Effekte muss man in dieser Preisklasse allerdings verzichten. Wir entschieden uns für die rund 200 Euro teure Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT, die auch unter vollem 3D-Einsatz flüsterleise bleibt, sofern man die Karte im Quiet-­Mode betreibt [1]. Dazu muss man nur den kleinen Schiebeschalter an der Kante in Richtung Anschlussleiste schieben.