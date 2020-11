Bewegungssensor am Ohr Phonak Audéo Paradise mit Bluetooth und Tap Control Die jüngste Hörgerätereihe von Phonak erlaubt Bluetooth-­Verbindungen links und rechts zugleich. Der Träger hat beim Telefonieren oder Musikhören die Hände frei. Modelle mit Akku reagieren auch auf Bewegung und Stupser. Von Arne Grävemeyer

Zwei Modelle der Hörgerätereihe Audéo Paradise von Phonak passen ihre Einstellungen nicht nur der akustischen Situation an. Ausgestattet mit einem Bewegungssensor können sie nach wenigen Schritten die Bewegung erkennen und darauf reagieren. Ein zweiter Vorteil: Der Träger aktiviert Funktionen, indem er einfach eine Ohrmuschel anstupst, ohne am Hörgerät selbst kleine Schalter zu betätigen. Zusätzlich hat sich die Bluetooth-Anbindung hörbar verbessert. Verbindungen funktionieren heute mit beiden Geräten zugleich in gleicher Qualität.

Seit Mitte August vertreibt das Schweizer Unternehmen Phonak seine Audéo-Paradise-Modelle. Zum Testen habe ich mir aus dieser Reihe das Audéo P90-R mit integriertem Lithium-Ionen-­Akku anpassen lassen. Die Paradise-­Geräte liegen hinter dem Ohr.