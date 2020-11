Bild: Albert Hulm Browser Aided Design Einstieg in Onshape: 3D-Designs im Browser Das CAD-Programm Onshape läuft ohne Installation in jedem modernen Browser. Tausende Konstruktionen anderer Designer stehen zum Erkunden bereit und erleichtern den Einstieg. Mit wenigen Klicks exportieren Sie sie zum 3D-Druck oder als Zeichnungen für die Bastelwerkstatt. Von Pina Merkert

Kennen Sie den FarmBot? Wir auch noch nicht, aber wir lernen ihn gerade kennen. Der FarmBot ist ein Gartenbau-Roboter, der wie eine große CNC-­Fräse aussieht und vollautomatisch ein Hochbeet bewirtschaften soll. Ein amerikanisches Start-up hat die Maschine entwickelt und sämtliche CAD-Daten als Open Hardware im Internet veröffentlicht. Um sie zu sehen, muss man kein teures CAD-Programm installieren. Der Aufruf einer etwas kryptischen URL im Browser reicht (siehe ct.de/yzh5).

Es öffnet sich „Onshape“ [1], ein umfangreiches CAD-Programm, das komplett im Browser läuft. Das Geschäfts­modell von Onshape erinnert an das von GitHub: Wer alles veröffentlicht, darf die Software kostenfrei nutzen. Wer seine Designs lieber nicht jedem zeigen möchte, zahlt für den Cloud-Service. So wie die privaten Repositorys bei GitHub viele öffentliche Repositorys von Open-­Source-Projekten mitfinanzieren, finanzieren auch die Firmenkunden von Onshape, die ihre Designs ungern der Konkurrenz offenbaren wollen, die öffentlichen Designs von Open-Hardware-Enthusiasten mit. Auch die Struktur ähnelt sich: „Versionen“ entsprechen Commits und erlauben, frühere Bearbeitungsstände zurückzuholen. Es gibt auch Forks, da man die Designs von anderen Nutzern in den eigenen Work­space kopieren kann, um sie zu verändern oder zu ergänzen. Beispielsweise um eine technische Zeichnung zu erstellen, was wir im zweiten Teil des Artikels tun werden. Onshape erlaubt sogar, mit mehreren Anwendern parallel an der gleichen Kons­truktion zu arbeiten. Der Cloud-Zwang der Software offenbart dort seine Vorzüge.