Feuerspieße Fire TV Stick 2020 mit und ohne „Lite“ Amazons Fire TV Stick 4K erfreut sich als Streaming-Client seit Jahren großer Beliebtheit. Nun hat der Hersteller sein ­Sortiment mit den Einstiegs­modellen Fire TV Stick (3. Generation) und Fire TV Stick Lite abgerundet – zu attraktiven ­­Preisen. Von Nico Jurran

Am Design seiner Streaming-Clients für den direkten Anschluss am HDMI-Port hat Amazon wenig verändert: Wie der immer noch aktuelle Fire TV Stick 4K handelt es sich beim Fire TV Stick der dritten Generation (40 Euro) und beim Fire TV Stick Lite (30 Euro) um kleine Kästchen mit einem HDMI-­Stecker an einem Ende. Die Neulinge sind lediglich rund zwei Zentimeter kürzer als das 4K-Modell.

Unterscheiden kann man beide an den Fernbedienungen. Der Lite-Version fehlen die Tasten zur Bedienung eines TV, eines AV-Receivers oder einer Soundbar (Ein/Aus-Knopf und Regler für die Lautstärke). Ein Mikrofon samt Knopf, um damit die im Stick wohnende Sprachassistentin Alexa anzusprechen, haben beide.