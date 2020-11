Unterhaltungskünstler Chromecast mit Google TV und Fernbedienung Googles neuer Chromecast hat nun eine grafische Oberfläche, Apps und eine Fernbedienung. Von Stefan Porteck

Der neue Chromecast gleicht wieder eher einem Puck als einem Stick, ist im Vergleich zum Vorgänger aber um einige Zentimeter gewachsen. Dank angeflanschtem Kabel passt er problemlos in seitliche und versenkte HDMI-Buchsen. Die Stromversorgung übernimmt ein externes USB-Netzteil.

Auf dem neuen Chromecast läuft nun Google TV mit einer grafischen Oberfläche. Bedient wird der Puck mit der mitgelieferten Fernbedienung.

Hier enden bereits die Gemeinsamkeiten mit den vorherigen Modellen. Der neue Chromecast ist kein passiver Stream-­Empfänger mehr, der darauf angewiesen ist, dass man die Inhalte am Smartphone oder Tablet auswählt und von dort das Streaming startet. Stattdessen hat Google sich am seit Jahren erfolgreichen Bedienkonzept der FireTV-Geräte von Amazon orientiert: Der neue Chromecast wartet nun mit einer eigenen grafischen Oberfläche auf, über die man mit der mitgelieferten Fernbedienung Filme und Serien abruft und Apps startet.

Die Oberfläche ähnelt dem bisher bekannten Android TV, das man schon heute auf einigen TV-Geräten vorfindet. Google beschreibt es als neues System und nennt die Plattform Google TV. Das darunterliegende Betriebssystem ist indes weiterhin Android TV. Optisch wirkt die Startseite aufgeräumt und orientiert sich am Look und bewährten Bedienkonzept, das man auch bei der Konkurrenz vorfindet: Beim Start öffnet Google TV den Bereich „Für Dich und schlägt in den ersten Zeilen Highlights sowie bei anderen Nutzern beliebte Inhalte vor. In den ebenfalls horizontal scrollbaren Zeilen darunter werden Inhalte verschiedener Genres präsentiert. Bei allen Vorschlägen mixt Google TV munter Filme und Serien. Wer gezielter stöbern möchte, wechselt in der oberen Reiterleiste auf „Filme oder „Serien. Hier bekommt man im gleichen Aufbau ebenfalls auf mehreren Zeilen Vorschläge mit Inhalten verschiedener Genres.