HDMI-2.1-Zwickmühle Auf der Suche nach einer Lösung fürs Chip-Debakel Eine von c’t entdeckte HDMI-­Panne macht Probleme bei AV-Receivern im Zusammenhang mit der neuen Xbox Series X. Während sich Beteiligte gegenseitig die Schuld zu­schieben, müssen ­Nutzer vorerst mit Einschränkungen bei der Bildqualität leben. Von Nico Jurran

Ein c’t-Bericht in der vergangenen Ausgabe hat hohe Wellen geschlagen: Durch eine Panne des Chipherstellers Panasonic Solutions (mittlerweile Nuvoton Technology Corporation Japan) sind sämtliche HDMI-2.1-tauglichen Receiver von Denon, Marantz und Yamaha nicht in der Lage, Videos in 4K-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde und erhöhtem Kontrastumfang von Microsofts Xbox Series X (XSX) an einen passenden Fernseher zu übertragen [1].

Sound United (Denon/Marantz) bestätigte mittlerweile das Problem offiziell, vermied mit Begriffen wie „Gaming-Quellgerät“ aber, die XSX namentlich zu erwähnen. Das dürfte in Microsofts Interesse sein, da nach aktuellem Kenntnisstand HDMI 2.1 bei der Konsole selbst fehlerfrei umgesetzt ist.