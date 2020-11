Hurra, die ­Konsolen sind da Vor Start ausverkauft: Hype um Playstation 5 und Xbox Series X & S Nach sieben Jahren steht die neue Konsolengeneration in den Startlöchern: Die neuen Xboxen (Series X und Series S) von ­Mi­crosoft kommen am 10. ­November in den Handel, Sonys Playstation 5 am 19. November. c’t hat schon mal probegespielt. Von Jan-Keno Janssen

Alle sieben Jahre kommt eine neue Konsolengeneration: Zumindest für die Geräte von Sony und Microsoft gilt diese Bauernregel seit 20 Jahren, wenn man kleine Upgrades wie die PS4 Pro übersieht. Und weil es so eine neue Generation nur so selten gibt, ist die Aufregung entsprechend groß – und offenbar auch die Kauflust: Sowohl Sonys Playstation 5 (mit und ohne Laufwerk) als auch Microsofts Xbox Series X waren sofort nach Ankündigung der Vorbestellungsphase ausverkauft; und auch die von den Herstellern versprochenen mehreren „Vor­bestellungs-Wellen“ hielten nur wenige Stunden oder sogar Minuten. Wer Stand heute noch keine Bestellbestätigung in der Hand hat, wird recht wahrscheinlich vor Weihnachten nicht in den Genuss der neuen Konsolen kommen. Lediglich die im Vergleich zu PS5 und Xbox Series X extrem abgespeckte Xbox Series S ist vorbestellbar – ein Indikator dafür, dass das 300-Euro-Gerät nicht so beliebt ist wie erhofft.

Kurz vor Redaktionsschluss sind Testmuster aller Konsolen in der c’t-Redaktion eingetrudelt, leider zu spät, um den ausführlichen Test noch in diese Ausgabe zu bekommen. Die ersten Lautstärkemessungen sind aber bereits durch: Die PS5 tönt bei Vollauslastung mit zahmen 0,4 Sone, die Xbox Series X sogar nur mit 0,2 Sone. Auch beim Videoabspielen säuselt die Xbox mit 0,2 Sone, die PS 5 liegt hier unter der Messgrenze. Das ist deutlich weniger als beispielsweise die PS4 Pro, die in Fachkreisen auch als „Düsenjet“ bekannt ist.