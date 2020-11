Kartenspieler Hörspiel-Player für Kinder verdrahtet mit Node-Red Mit Node-Red, einem Mikro­controller und einem smarten Lautsprecher von Sonos kann man einen Hörspiel-Player bauen, bei dem Kinder sich das Programm selbst aus­suchen, selbst wenn sie noch nicht lesen können. Von Thomas Konnemann

Sohnemann 1 ruft von oben: „Papa, ich will was hören! Machst du mir was an?“ Ich schnappe das Tablet und den Bluetooth-Lautsprecher und laufe hoch. Kaum bin ich wieder unten, da kommt von oben: „Papa, das kenne ich schon! Ich will was anderes!“ Also wieder nach oben und was anderes ausgesucht. Das geht dreimal so. Dem genervten Gefühl entsteigt die Idee: „Warum nicht etwas bauen, mit dem unsere Kinder, die noch nicht lesen können, selbst ihre Hörbücher starten können?“ Gesagt, getan!

Für das Kind ist die Bedienung ganz einfach: Es legt eine bunte Karte auf einen kleinen Kasten und das dazu passende Hörspiel, sei es „Die drei Fragezeichen Kids“ oder „Lego Ninjago“ beginnt. Einfacher geht es nicht.