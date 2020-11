Mit iSH Shell und Apps im Split-View wird das iPad zur Entwicklermaschine für unterwegs. Der PHP-Entwicklungsserver läuft in der Linux-Shell. Apfelschale iSH Shell: Linux unter iOS Die kostenlose App iSH Shell ­erweitert den Funktionsumfang von Apple-Telefonen und Tablets um eine emulierte Linux-Um­gebung. Nützlich ist sie vor allem für Entwickler und Admins – wenn man die richtigen Funktionen nach­geladen hat. Von Jan Mahn

Eine iOS-App bekommt nur selten die Aufmerksamkeit, in einem mehrseitigen Praxis-Artikel vorgestellt zu werden. Meist ist auch schnell erklärt, was eine solche App kann und wie sie funktioniert. Die Open-Source-App iSH Shell, die seit Oktober im App Store zu finden ist, ist aber keine gewöhnliche iOS-App. Sie ist der Toröffner für ganz neue Einsatzgebiete eines iOS-Geräts. Dem Entwickler Theodore Dubois ist es gelungen, einen x86-Linux-Emulator in den App-Store zu bekommen. In der App läuft ein Alpine-Linux ohne grafische Oberfläche. Viele Linux-­Anwendungen funktionieren schon, an einigen Stellen klemmt es noch.

Die ersten Wochen im Einsatz zeigen: Richtig nützlich ist die App erst mit ausreichend Inspirationen, was alles möglich ist mit einem Linux auf dem iOS-Gerät. Als typischer iOS-Nutzer muss man nämlich etwas umdenken. Solche Inspirationen soll dieser Artikel liefern.