Stealth-Gaming Kompaktes Gaming-Notebook Razer Blade Stealth 13 (2021) Das Blade Stealth 13 (2021) enthält eine Vierkern-CPU der elften Core-i-Generation, den Mittelklasse-Grafikchip Ge­Force GTX 1650 Ti und ein 120-Hertz-Panel. Weil Razer die­se Zutaten samt Thunderbolt 4 und USB 4 in ein kompaktes 13,3-Zoll-Gerät packt, kommt trotz Gaming-Fokus die Mobilität nicht zu kurz. Von Florian Müssig

Wer ein Notebook für unterwegs sucht, landet üblicherweise bei 13,3-Zöllern, die kompakte Abmessungen mit langen Laufzeiten vereinen. Dort sind allerdings in Prozessoren enthaltene Grafikeinheiten die Regel, die für Spiele mit detail- und effektreichen 3D-Welten zu schwach sind. Nicht so beim Blade Stealth 13: Razer gibt ihm eine Mittelklasse-GPU mit auf den Weg, die man sonst nur in größeren Notebooks vorfindet.

Die Kombination aus Vierkernprozessor der elften Core-i-Generation (Tiger Lake) und Nvidia-GPU reicht aus, um alle gängigen 3D-Spiele bei hohen Details ruckelfrei in der Full-HD-Auflösung des Bildschirms darzustellen. Dank dessen matter Oberfläche stören bei der Monsterjagd durch Tunnel keine Spiegelungen durch Umgebungslicht. Die Bildwiederholrate von 120 Hertz ermöglicht butterweiche Kameraschwenks, macht sich aber auch auf dem Windows-Desktop positiv bemerkbar – etwa beim Mauszeigerschubsen.