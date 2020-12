Spielmechanik Technische Details zu Playstation 5 und Xbox Series X/S Die neuen Spielkonsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S schließen technisch nicht nur zu Spiele-PCs auf, sie überholen sie in manchen Bereichen sogar. Dafür haben Sony und Microsoft Spezialhardware entwickelt. Von Nico Ernst

Selten war das Wettrüsten um die beste Spielemaschine spannender: Sony und Microsoft haben im November 2020 neue Versionen von Playstation und Xbox auf den Markt gebracht, die mit der in den letzten Jahren massiven Innovation der Gaming-PCs nicht nur gleichziehen sollen. Da der Kostenrahmen bei einer Konsole anders als beim selbstgebauten PC recht eng umrissen ist, konnten nicht alle Trends wie eine massive Anzahl von Raytracing-Einheiten eingebaut werden. Stattdessen geht es um mehr Komfort für die Spieler, nicht nur um immer bessere Grafik.

Wie groß der Druck durch leistungsstarke Spiele-PCs gewachsen war, zeigte sich schon daran, dass die vorherige Konsolengeneration – also Playstation 4 und Xbox One – mitten im Zyklus eine Hardware-Aktualisierung bekam. Sony hat beispielsweise mit der Playstation 4 Pro (PS4 Pro) die theoretische GPU-Leistung gegenüber der normalen PS4 mehr als verdoppelt. Jetzt steht eine komplette Renovierung der beiden Konsolenplattformen an: PC-Hardware hat nicht zuletzt mit AMDs Ryzen-CPUs und etlichen GPU-Generationen von AMD wie Nvidia seit der Vorstellung von Xbox One und PS4 im Jahr 2013 mehrere Sprünge gemacht.