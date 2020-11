Kontakt-Tracker Mit der App Cluster Diary kann man bei einer Covid-19-Erkrankung Kontakte leichter zurückverfolgen.

Wer sich mit Covid-19 infiziert, soll dem Gesundheitsamt Auskunft über seine Kontakte der vergangenen zwei Wochen geben. Die Tagebuch-App Cluster Diary hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge. In einem Kalender der App können Sie täglich erfassen, wen Sie wo getroffen haben und wie lange die Treffen ungefähr dauerten. Auf Wunsch kommen die Kontaktnamen aus dem Adressbuch. Es lässt sich noch angeben, ob ein Treffen im Freien stattfand und ob eine Maske getragen wurde.

Wer das Tagebuch fleißig pflegt, bekommt einen in Ampelfarben markierten Kalender: Grün für eine getroffene Person am Tag, gelb für zwei oder drei, bei mehr wird es rot. Außerdem zeigt die App einen Rückblick über die letzten 14 Tage an. Das alles geschieht lokal auf dem Smartphone; der Hersteller betont, keine Daten weiterzugeben. Im Test baute die App keinerlei Internetverbindung auf – vorbildlich. Etwas feilen könnten die Entwickler an der Bedienoberfläche und ein paar überflüssige Klicks einsparen.