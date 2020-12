Gemeinsam Musik machen

Preis: 95 €, c’t 17/2020, S. 88

Die AudioBox USB 96 25th Anniversary Edition von Presonus ist ein besonders attraktives ­Geschenk für Musikinteressierte. Am solide verarbeiteten USB-Interface ­lassen sich Mikrofone, Gitarren, Synthesizer, Kopfhörer, Lautsprecher und MIDI-­Geräte anschließen. Der Clou ist die einsteigerfreundliche Software Studio One 5 Artist, mit der sich unter Windows und macOS komplette Songs mit ­beliebig vielen Spuren am Rechner aufnehmen und mischen ­lassen.