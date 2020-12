Bild: Albert Hulm Kürze Würze PySummarization kürzt lange Texte automatisch Die Python-Bibliothek ­pysummarization wählt aus ­beliebigen Texten vollauto­matisch die relevantesten Sätze für eine Zusammen­fassung. Das dafür nötige KI-Modell ­installiert sich fertig trainiert mit der Bibliothek. Von Pina Merkert

Die To-do-Liste ist länger als die Chinesische Mauer und die Deadline war gestern. Just in dieser Hektik kommt ein neues Memo vom Chef. Ein schneller Blick zwischen den dringenden Aufgaben offenbart: Es füllt vier Bildschirmseiten – ohne Bilder! Ein als Antwort gechattetes „tl;dr“ („too long; didn’t read“) kommt beim Chef nicht gut an. Da wäre es sozial verträg­licher, erst mal nur eine kurze Zusammenfassung zu lesen und später, wenn der Stress abgeklungen ist, den Rest. Aber wer schreibt die Zusammenfassung?