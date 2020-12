Bild: Rudolf A. Blaha Auf zu fremden Welten Xbox Series und Playstation 5 als Player für (4K-)Blu-rays und Videostreamingdienste Die jüngst erschienenen Spielkonsolen von Microsoft und Sony kauft man als Spielgeräte, sie können aber auch Videos von Diensten wie Netflix sowie von Scheiben wiedergeben. ­Teilweise übertreffen sie dabei ­dedizierte Player, bei manchen Bild- und Tonformaten bleiben sie aber hinter diesen zurück. Von Nico Jurran

Auch, wenn es manchen verwundern mag, eignen sich die beiden Spielkonsolen Microsoft Xbox Series und Sony Playstation 5 als Medienplayer: So sind die Videostreamingdienste Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube und Twitch auf beiden verfügbar, die „Apple TV“-App stellt zudem den Zugang zum Flatrate-Angebot Apple TV+ und zum Kauf- und Mietdienst iTunes her. Von den deutschen Diensten ist auf beiden Konsolen Sky Ticket verfügbar, bei der PS5 zusätzlich Joyn. Lediglich TV Now lässt sich bislang auf keinem der Geräte nutzen.

Sowohl die Xbox Series X als auch die PS5 haben außerdem ein Laufwerk, über das sich Filme nicht nur von DVD und Blu-ray Disc, sondern auch von Ultra HD Blu-ray wiedergeben lassen – für eine Sony-Konsole ein echtes Novum.