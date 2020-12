USB 3.2 ist tot, es lebe USB 4

Das USB-Namenschaos geht weiter

Auch mit USB 4 wird es nicht einfacher, was USB-Bezeichnungen angeht: Die „Thunderbolt/USB 4“-Buchsen der neuen M1-Macs haben beispielsweise wenig mit Thunderbolt 4 oder USB-4-Geschwindigkeit zu tun – was am USB-Standard liegt und nicht an Apple.

Von Florian Müssig