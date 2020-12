Perso soll auf alle „gängigen“ Smartphones kommen

Um den elektronischen Personal­ausweis in möglichst viele Handy­modelle zu integrieren, will die Bundes­regierung nun mit Mobilfunkbetreibern zusammenarbeiten – und eventuell auch Kompromisse bei der Sicherheit eingehen.

Bislang muss man den Personalausweis mit dem Smartphone auslesen, um sich online zu identifizieren. Künftig soll das allein mit dem Handy möglich sein. Bild: BMI / Bundesdruckerei GmbH

Die Bundesregierung will mit Mobilfunkanbietern zusammenarbeiten, um die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises in Smartphones zu integrieren. Nutzer sollen die Ausweisdaten in einem Sicherheitselement wie eSIM, SIM oder eSE speichern können, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums (BMI) auf Anfrage von c’t. Ziel sei, den digitalen Ausweis „möglichst auf allen marktgängigen Geräten“ verfügbar zu machen.

Bislang müssen Bürger den elektronischen Personalausweis ans Handy halten und die Ausweisdaten via NFC auslesen, wenn sie sich im Netz identifizieren wollen – zum Beispiel gegenüber Behörden und Banken. Der Onlinedienst baut dann eine Verbindung zum Chip im Ausweis auf und liest nach Freigabe durch den Nutzer die persönlichen Daten aus. Der umständliche Vorgang gilt als einer der Hauptgründe dafür, dass nur wenige Bürger den Onlineausweis jemals ausprobiert haben.