Die Vergessenen Die Heimcomputer der zweiten Reihe Die Pionierzeit der Heimcom­puter brachte zahlreiche ­spannende Geräte hervor. Die meisten davon verschwanden lautlos in der Versenkung. Wir erinnern uns. Von Winnie Forster

Aus der Schlacht um Marktanteile und Kinderzimmer gingen in der 8-Bit-Ära Commodore und Sinclair als klare Sieger hervor. Deren Erfolgsmodellen C64 und Spectrum widmeten wir uns ausführlich in der c’t-Retro-Ausgabe 2018 [1, 2]. Doch in den frühen 1980er-Jahren buhlten noch viel mehr Heimcomputer um Käufer – manche sind noch in guter Erinnerung, viele wurden jedoch vergessen. Einige Geräte hätten seinerzeit den Erfolgsmodellen in technischer Hinsicht durchaus das Wasser reichen können, scheiterten jedoch aus verschiedenen Gründen. Sie sollen hier noch mal eine Bühne erhalten.

Basteln mit der CPU

Mitte der 1970er-Jahre erschienen mehr und mehr bezahlbare Rechnerbausätze und legten das Fundament einer „Hacker“-Kultur. 1975 schlossen sich IT-Bastler im Silicon Valley zum „Homebrew Computer Club“ zusammen. Im selben Jahr brachte die US-Firma MITS den Einplatinenrechner Altair 8800 heraus, der auf Intels 8080-CPU basiert und als Bausatz knapp 450 US-Dollar, im Quader­gehäuse 620 Dollar kostete. Ein BASIC-­Interpreter dazu war das erste Produkt des Start-up-Zwergs Microsoft, damals noch unter „Micro-Soft“ firmierend.