Bild: Jan Bintakies Der Decium-Bug Von Thomas Heitlinger

Ein schriller Ton weckte ihn aus dem Kryostaten. Benommen öffnete Felix die Augen und blickte in das blendende, wärmende Rotlicht der Aufweckeinrichtung. Langsam, sehr langsam kehrten die Erinnerung und das Bewusstsein zurück.

Er befand sich an Bord eines interstellaren Raumschiffs, der Resilience. Vorsichtig erhob er sich aus dem Schneewittchensarg, wie die Raumfahrer den Kryostaten spöttisch nannten. Seine Glieder schmerzten. Wie er es gelernt hatte, rieb er zur Stärkung der Durchblutung heftig an Armen und Beinen. Dann gähnte er und sah sich, immer wacher werdend, aufmerksam um. Sein Blick blieb im Spiegel hängen. Ein unrasiertes, müdes und erschöpftes Gesicht starrte ihn daraus an. Nebenan im Sarkophag seiner Kopilotin Svenja begann ebenfalls das Licht zu leuchten; auch dort setzte der Erwärmungsprozess ein.