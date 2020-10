Mit freundlicher Unterstützung von Axel Ehrich Das PC-­Märchen Der IBM PC: ein Erfolg des „dreckigen Dutzend“ – und des IBM-Chefs „The Dirty Dozen“, das dreckige Dutzend, so nannte man bei IBM das Team, das den IBM PC 5150 entwickelte. Über ihr ­Produkt mit dem Codenamen Acorn und dessen legendären Erfolg wurde schon unendlich viel berichtet. Aber weniger, wie es dazu kam und welche Leute dahinter steckten, was IBM vorher schon auf dem Gebiet des Personal Computers getan hat oder wie viele Ideen von einer kleinen ­Klitsche namens Apple stammen. Von Andreas Stiller

Dass man dem frechen Emporkömmling Apple etwas entgegensetzen sollte, war dem IBM-Management Ende der Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts klar. Der Markt für PCs lag 1979 bei 300 Millionen Dollar mit hohen prognostizierten Wachstumszahlen; da wollte man schon irgendwie mitmischen.

Genau in die Phase kam im Juli 1980 das Angebot von der damals zum Time-Warner-Konzern gehörenden Atari Inc., exklusiv für IBM einen Homecomputer zu designen. Ein paar Jahre vorher hatten sogar mal die Apple-Gründer Steven Wozniak und Steve Jobs kurze Zeit für Atari gearbeitet. Dabei entwickelten sie für die Firma das berühmte und bis heute beliebte Spiel Breakout – zunächst komplett in Hardware. Ende der Siebzigerjahre waren dann die Atari 400 und 800 beliebte Heimcomputer und Spielkonsolen.