Bits schürfen Daten von alten CDs und DVDs retten Vor vielen Jahren war es üblich, Backups auf CD oder DVD abzulegen. Mit Glück sind diese Scheiben heute noch lesbar. Falls nicht, lassen sich die darauf enthaltenen Daten mit etwas Softwarehilfe oft noch retten. Von Lutz Labs

Mit dem Aufkommen der CD-Brenner Ende des letzten Jahrtausends haben viele Anwender begonnen, Urlaubs- und Kinderbilder auf den billigen Silberscheiben zu sichern. Mit den DVD-Brennern wurde die Arbeit dank des höheren Fassungsvermögens der Medien noch etwas leichter. Die Scheiben wanderten meistens in irgendwelche Schränke, vielleicht noch vorher mit Filzstift beschrieben, mit dem Tintenstrahler bedruckt oder mit einem Papieraufkleber versehen.

Optimale Lagerbedingungen, also absolute Dunkelheit und eine konstante Temperatur von 20 °C, dürften nur in den wenigsten Fällen geherrscht haben. Zudem spielen für die Lebensdauer der Daten auch die Qualität der Rohlinge und das Zusammenspiel mit dem Brenner eine Rolle. Zwischen 10 und 50 Jahren sollen die Scheiben ihre Daten halten – die ersten selbstgebrannten CDs aus den 90er Jahren haben also bald 25 Jahre auf dem Buckel und befinden sich im kritischen Alter. Man kann sich heute nicht mehr sicher sein, dass die Scheiben noch lesbar sind.