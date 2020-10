Bild: Thorsten Hübner Spielerischer Fortschritt Legendäre Spiele, die aus dem PC das machten, was er heute ist Mit IBM-PCs wird nicht gespielt: meinte man zumindest. Und doch waren es vor allem Computerspiele, die schon zu MS-DOS-Zeiten die stete Entwicklung der Plattform antrieben. Sie dienten als Kompatibilitätstest, Online-­Köder und etablierten neue Hardware-Standards. Ein persönlicher Rückblick. Von Heinrich Lenhardt

Die Wunderwelt der Heimcomputer, die ich 1984 als Praktikant in der Redaktion Happy-Computer betrat, machte in der Tat glücklich. Vor allem, wenn man eine Spielkonsolen-Jugend hinter sich hatte, und jetzt staunte, welche Spielgenüsse auf Commodore 64, Spectrum & Co. lockten. In diesem Hardware-Schlaraffenland, in dem sich auch TI-99/4As, Dragons und Orics (siehe S. 44) in freier Wildbahn tummelten, hatte mich eigentlich nur ein Computer völlig kalt gelassen. Es war die „Schreibmaschine“, die jeder Redakteur zugeteilt bekam. Ein IBM-PC mit Grünmonitor, ohne Grafikkarte, aber immerhin mit zwei Floppy-Laufwerken. WordStar lief, aber spielerische Qualitäten waren diesen beigen Arbeitsknechten kaum zuzutrauen. Gewiss, irgendwo stand ein gehobenes Modell mit CGA-Grafik­karte herum. Doch die damit erzielten Resultate wirkten mitleiderregend, wenn man einen C64 mit Summer Games danebenstellte.

Wenige Jahre später sah es schon besser aus. Die PC-Klone von Drittanbietern wurden immer schneller und erschwing­licher. Und während sich Heimcomputer und Konsolen nur langsam in Generationssprüngen entwickelten, war der PC-Fortschritt stet und schleichend. Er bescherte neue Grafikstandards, schnellere Prozessoren und immer bessere Tonausgabe dank separater Soundkarten (siehe S. 132). Die Spieler horchten auf und griffen zur Geldbörse: Wer die schönsten und besten Titel erleben wollte, kam kaum mehr um einen hochgezüch­teten PC herum. Der Hardware-Appetit neuer Spiele trieb wiederum Innovationen an: Der brave Textverarbeiter brauchte die neue 386-CPU nicht unbedingt, der Wing-Commander-Fan sehr wohl.