Bild: Albert Hulm Zeitreisen nach Redmond Historische Windows-Versionen ausprobieren Heutige PCs führen die Betriebssysteme von damals locker ­nebenbei auf einem CPU-Kern aus. Trotzdem sollten Sie einige Kniffe für Ihre Windows-Zeitreise kennen, damit sie Windows 1 und andere Museumsstücke auf ihrem Rechner schnell und ­fehlerfrei zum Laufen bringen. Von Peter Siering

Auf den ersten Blick scheint für eine Zeitreise in die frühe Windows-Welt eine reine PC-Emulation die beste Wahl zu sein. Doch Programme wie DOSBox [1] oder das auf Windows spezialisierte DOSBox-X sind unkomfortabel: Das Anlegen virtueller Festplatten oder das Einbinden von Disketten-Images erfolgt über Befehlszeilen und man muss sich in ein doch sehr spezielles Nutzungsmodell eindenken.

Deutlich einfacher geht es mit der im Kasten auf Seite 80 näher beschriebenen Webanwendung PCjs, die eine gelungene PC-Emulation per Browser bereitstellt. Sie enthält einen so umfangreichen Satz an direkt nutzbaren Images, dass in PCjs Windows 1 schon gebootet hat, bevor andere Lösungen überhaupt nur die Umgebung für Windows angelegt haben. Für ungeduldige Zeitreisende ist PCjs das perfekte Werkzeug.