Wow, ist der schnell! Erinnerungen an den (IBM-kompatiblen) PC In den Neunzigerjahren endete die Ära der „Heimcomputer“: Der IBM-kompatible PC erober­te die Welt. c’t-Redakteure ­erinnern sich an Soundkarten, Akustikkoppler und BNC-­Stecker.

Hach, was war das schön: In der Rückschau wirkt vieles schöner und besser als in Wirklichkeit – im Fall „IBM-kompatible PCs“ aber auf keinen Fall, denn die waren wirklich so faszinierend, wie sie sich nostalgisch verklärt im Hirn abgespeichert haben.

Die erste ­LAN-Party

Von Hartmut ­Gieselmann