Saugflunder Der Ozmo 950 von Ecovacs saugt und wischt automatisch und wartet mit weiteren praktischen Funktionen auf.

Bei der ersten Reinigung zeichnet der Ozmo 950 einen Grundriss der Wohnung oder Etage. Die Erkennung einzelner Räume klappte in unserem Test sehr gut, auf Wunsch lassen sich die Raumgrenzen in der zugehörigen Smartphone-App aber auch anpassen. Mit vorliegendem Grundriss erlaubt es die App, den Ozmo 950 nur einzelne Räume reinigen zu lassen o der gewünschte Räume von der Reinigung auszuschließen – das klappt bei manuell gestarteten und bei geplanten Reinigungsdurchläufen. Letzteres ist ziemlich praktisch, weil sich so beispielsweise festlegen lässt, dass Flur und Küche täglich an der Reihe sind, das Arbeits- und Schlafzimmer hingegen nur zu bestimmten Tagen. Ebenfalls hilfreich fanden wir die Möglichkeit, die Reihenfolge festzulegen, in denen der Bot die Räume abfährt.

Darüber hinaus lassen sich wie bei anderen Saugbots mit Raumerkennung in der Grundrissansicht von Hand Bereiche kennzeichnen, die einer einmaligen Spot-Reinigung unterzogen werden ­sollen. Im umgekehrten Fall lassen sich auch No-go-Areas anlegen, die der Ozmo ­meiden soll – etwa Wassernäpfe der Haustiere oder das Kabelgewirr unterm Schreibtisch.