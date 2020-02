Großreinemachen Altlasten in Webdiensten aufspüren und beseitigen Webdienste-Inventur, Accounts ­löschen, Inhalte säubern: Wer es ernst meint mit der Social-Media-­Hygiene, der steht nicht selten vor einer Mammutaufgabe. Automa­ti­sieren lässt sich davon nur ein ­kleiner Teil. Von Jo Bager und Holger Bleich

Es kann einen ganz schön erschrecken, wenn jemand zusammenträgt, was man so alles von sich und seinem Umfeld ins Netz gepostet hat. Das musste auch Mario R. erkennen (Name von der Redaktion geändert), der Protagonist einer c’t-Recherche aus dem Jahr 2011 [1]. Damals wollten wir an einem Beispiel zeigen, wie sich die Spuren, die man über Jahre im Netz hinterlässt, zu einem Profil verdichten lassen.

Dafür haben wir – mit Mario R.s Einverständnis – nach Online-Spuren von ihm gesucht. Und wir haben ein sehr detailliertes Bild zusammengetragen: Wo er arbeitet, wo er wohnt, wann er in den Urlaub fährt, wohin er reist. Von der Frau haben wir Alter, Beruf, Mädchenname, Arbeitgeber, Hobbys und einiges mehr gefunden. Wir konnten sogar grob nachzeichnen, wie sich die beiden kennengelernt haben und haben auch Exfrauen sowie Kinder aus den vergangenen Beziehungen gefunden.