Pass mit zwei Gesichtern

Gesetzesänderung soll manipulierte Passbilder verhindern

Per Image Morphing lässt sich das eigene Passbild so mit dem einer anderen Person verschmelzen, dass es außer den eigenen auch die fremden biometrischen Merkmale enthält. Weil die Morphing-Algorithmen die Gesichtszüge dabei nur minimal ­verändern, ist es visuell kaum vom eigenen Konterfei zu unterscheiden. Die Bundesregierung will verhindern, dass derart manipulierte Fotos auf offiziellen Pässen landen. Doch was steckt eigentlich technisch ­hinter dem „Doppelpass“?

Von Andrea Trinkwalder