Fernbleiben

Torvalds rät ungeschickt vom Einsatz ­des ZFS-Dateisystems ab

Der Erfinder des Linux-Kernels will eine Zusicherung von Oracle sehen, bevor er überhaupt erwägt, Unterstützung für das populäre ZFS-Dateisystem in Linux zu integrieren. Bei dieser Aussage schien Torvalds massive Unkenntnis an den Tag zu legen und traf so bei ZFS-Fans einen Nerv.

Von Thorsten Leemhuis