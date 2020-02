Modulares Speichermanagement

Externe Festplatte und NAS mit E-Ink-Display: Das Lyve Drive Shuttle dient zum sicheren Datentransport. Bild: Seagate

CFexpress-Kartenleser, mobile Datenspeicher, Rackmount-Receiver – Seagate bringt unter dem Label Lyve Drive eine ganze Reihe von Speicherlösungen auf den Markt. Das Unternehmen empfiehlt den Einsatz der Lyve-Drive-Geräte etwa im Bereich des autonomen Fahrens oder der Videoproduktion, also in Fällen, in denen sehr viele Daten vor Ort anfallen. Zur Weiterverarbeitung müssen diese Daten übertragen werden; Netzwerke spielen in Seagates Überlegungen jedoch keine Rolle.

Bei der Videoproduktion etwa kommen in den Kameras schnelle Speicherkarten – Lyve Drive Cards – zum Einsatz, die in den Lyve Drive Card Reader passen, der dann wiederum in das Lyve Drive Mobile Array gesteckt wird. In diesen stoßgeschützten Gehäusen haben bis zu vier Card Reader oder Festplatten Platz, zudem gibt es mit Lyve Drive Mobile Array ein Modul, das bis zu sechs Festplatten aufnimmt. Für hohe Kapazität und Geschwindigkeit plant Seagate den Einsatz von Laufwerken mit HAMR-Aufzeichnung oder Dual-Aktuator-Technik. Die Kette endet mit dem Lyve Drive Rackmount Receiver, der auch als Verbindung zum Netzwerk dient.