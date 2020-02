Individuelle Bildschirme aus Mikro-LEDs

Samsung zeigte auf der CES, wie LED-Displays aus Kacheln zusammengesetzt werden. Die LED-Systeme sind jedoch exorbitant teuer.

LED-Displays zeigen tiefes Schwarz, satte Farben und sind sehr leuchtstark. Sie sind flink, blickwinkelunabhängig und arbeiten energieeffizient. Aber: Sie werfen diverse Probleme in der Produktion auf. So ist der Transfer der Mikro-LEDs vom Saphir-Wafer auf den Träger (die Backplane) extrem zeitaufwendig und fehleranfällig. Defekte Pixel zu identifizieren ist ebenso problematisch wie sie zu reparieren, der Ausschuss an defekten Modulen entsprechend hoch – man munkelt von einer Ausbeute an guten Modulen (dem Yield) von 20 Prozent für Samsungs LED-Installation The Wall.

Künftig könnte die Ansteuerlogik direkt in den LED-Chips integriert werden. Das würde den Transfer der LEDs auf die Backplane und ihre Verdrahtung vereinfachen und somit den Yield pro Panel erhöhen. Aktuell werden die LEDs mit kleinen Stempeln per Pick&Place auf die Backplane gesetzt. Das erklärt auch die exorbitanten Preise: Sonys Crystal LED Display und Samsungs The Wall kosten laut Digitimes Research netto rund 50.000 US-Dollar pro Quadratmeter. Sie sind damit hundert Mal so teuer wie LCD-TVs (500 – 1500 $/m2). Für Samsungs 150-Zoll-Modell von The Wall (6,2 m2 Bildfläche) werden nach Angaben aus Händlerkreisen inklusive Aufbau rund 500.000 Euro fällig. The Wall soll es künftig auch mit 1,90 Meter Diagonale (75 Zoll) und 4K-Auflösung geben. Der 75-Zöller wäre theoretisch für Privathaushalte interessant, wird mit seinen gut 1,5 Quadratmetern aber wohl mindestens 100.000 Dollar kosten.