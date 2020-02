US-Polizisten verwenden umstrittene ­Gesichtserkennungs-Software

Durch „Clearview“ kann prinzipiell jeder, von dem es im Netz ein Foto gibt, in das Visier von Strafverfolgern geraten. Aus Sicht von Datenschützern ist das ein Tabubruch.

In den USA fahnden Polizisten mit einer umstrittenen Gesichtserkennungs-Software nach Verdächtigen. Die Anwendung namens Clearview gleiche Fahndungsbilder mit über drei Milliarden öffentlich im Internet verfügbaren Fotos ab, erklärte der gleichnamige Hersteller der Software Ende Januar gegenüber der New York Times. Laut den Angaben des New Yorker Start-ups nutzen bereits mehr als 600 Strafverfolgungsbehörden in den USA die Software.

Fragwürdig erscheint vor allem die Einbindung von Fotos unbescholtener Personen in das System. Laut New York Times hat Clearview die Bilder automatisiert aus dem Netz heruntergeladen, auch von Plattformen wie Facebook, deren Betreiber das untersagen. Es kann also jeder, von dem es im Netz ein Foto gibt, in das Visier von Strafverfolgern geraten.