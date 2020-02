LaTeX mit Live-Vorschau Der Editor Gummi erzeugt live bei ­der Eingabe von Texten mit LaTeX-­Markup eine PDF-Vorschau. Dies ­erleichtert nicht nur Einsteigern die Arbeit mit dem Textsatzsystem.

Wissenschaftler und Nerds schwören auf das Textsatzsystem LaTeX, das aus entsprechend ausgezeichneten Texten ein professionelles Layout zaubert. Eingespielte Tools kümmern sich um ein automatisch erzeugtes Inhaltsverzeichnis, stets korrekte Seitenzahlen bei Textreferenzen und ein passend formatiertes Literaturverzeichnis; ganz gleich wie viele Seiten der Text umfasst. Der Haken dabei: Bevor man das Ergebnis zu sehen bekommt, muss man erst den Quelltext mithilfe eines LaTeX-Compilers in ein PDF-Dokument umwandeln.

Hier springt der LaTeX-Editor Gummi ein und ruft den LaTeX-Compiler bei jeder Tipppause im Hintergrund auf. Die erstellte PDF-Datei zeigt Gummi rechts neben dem Editorfenster in einer Vorschau an. Das passiert in der Regel so schnell, dass man unmittelbar überprüfen kann, ob die eingetippten Befehle zum gewünschten Ergebnis führen. Die Vorschau erlaubt nicht nur eine direkte Kontrolle, sondern lädt auch dazu ein, LaTeX-Befehle auszuprobieren. Klickt man mit gedrückter Strg-Taste in die PDF-Vorschau, hebt der Editor dank SyncTeX die entsprechende Stelle im Quelltext hervor. Auch umgekehrt soll die Vorschau beim Navigieren durch den Text im Editor mitwandern, aber das klappte nicht zuverlässig.