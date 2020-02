Vorschau 6/2020

Super-Trojaner wie Emotet richten derzeit massiven Schaden an. Es trifft dabei nicht nur Unternehmen, Krankenhäuser und Behörden – auch bei Ihnen zu Hause fühlen sich die Schädlinge wohl. Was macht die neue Malware-Generation so gefährlich und wie hält man sie sich vom Leib?

Digitale Technik heizt das Klima angeblich genauso stark an wie der Flugverkehr. Andererseits hilft IT beim Energiesparen. Wir klären, was die Wissenschaft zu dem Thema sagt, wie grün die großen Cloud-Konzerne wirklich sind und was jeder einzelne Nutzer tun kann.